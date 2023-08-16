Foreign Policy: Украина пожалеет об использовании кассетных боеприпасов

Издание Foreign Policy опубликовало материал, в котором указано, что Украина ещё пожалеет о применении американских кассетных боеприпасов.

Как пишет издание, Киеву стоит посмотреть на страны Юго-Восточной Азии, которые пострадали от американских кассетных бомб. Ежегодно от неразорвавшихся боеприпасов там получают ранения десятки людей, и Украину ждёт та же участь.

Так, например, FP отмечает, что премьер-министр Камбоджи Хун Сен уже призвал президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского не применять данные боеприпасы, «потому что настоящими жертвами будут украинцы».

В свою очередь, Сера Кулабдара, генеральный директор «Наследия войны», раскритиковала решение США о поставках кассетных боеприпасов Украине.

«Мы помогаем загрязнять новую территорию, в то время как мы даже не смогли навести порядок в других местах», — сказала она, напомнив о пострадавших от американских снарядов странах.

Кулабдара также выразила опасения, что поставка кассетных бомб Украине может создать прецедент для будущих конфликтов, несмотря на многолетний прогресс в деле запрета данного вида оружия.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия допускает пересмотр решения о неприменении кассетных боеприпасов на фоне нарушения Киевом норм международного гуманитарного права.