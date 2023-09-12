Путин: Запад разрушает систему финансовых отношений

Глобальная экономика продолжает меняться, прежде всего потому, что Запад разрушает систему финансовых отношений.

Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы хорошо знаем, видим, как за последние годы изменилась и продолжает меняться глобальная экономика, в том числе и из-за того, что некоторые страны, прежде всего западные, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений», — заявил Путин.

1 сентября глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что 90% торгового оборота ЕАЭС в 2023 году будет в национальных валютах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настоящий момент дедолларизация является реальностью, так как доллар стал проблемной валютой.