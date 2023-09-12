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Путин: Запад разрушает систему финансовых отношений

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Глобальная экономика продолжает меняться, прежде всего потому, что Запад разрушает систему финансовых отношений.
Путин: Запад разрушает систему финансовых отношений
  • РИА Новости

Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы хорошо знаем, видим, как за последние годы изменилась и продолжает меняться глобальная экономика, в том числе и из-за того, что некоторые страны, прежде всего западные, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений», — заявил Путин.

1 сентября глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что 90% торгового оборота ЕАЭС в 2023 году будет в национальных валютах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настоящий момент дедолларизация является реальностью, так как доллар стал проблемной валютой.

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