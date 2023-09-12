Путин на встрече с вице-премьером госсовета КНР передал привет Си Цзиньпину

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером китайского Госсовета Чжаном Гоцином передал привет главе КНР Си Цзиньпину.

«Пользуясь случаем, хочу попросить Вас передать самые наилучшие пожелания председателю КНР, с которым у нас сложились дружеские отношения — и деловые, и личные», — приводит РИА Новости слова Путина.

Он отметил, что это помогает развивать двусторонние отношения.

Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко и его китайский коллега Хэ Жун обсудили вопросы противодействия санкционному давлению на полях десятого совещания министров юстиции государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Также замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что поворот России к Азии не является вынужденным, данная политика всегда соответствовала стратегическим целям России.