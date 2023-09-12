Песков: контакты Путина и Си Цзиньпина планируются до конца года
По его словам, на полях ВЭФ Путин пообщается с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.
«Очередная возможность быстро сверить часы, в том числе в контексте планируемых до конца этого года двусторонних контактов на высшем уровне», — цитирует ТАСС Пескова.
Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко и его китайский коллега Хэ Жун обсудили вопросы противодействия санкционному давлению на полях десятого совещания министров юстиции государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.
Также замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что поворот России к Азии не является вынужденным, данная политика всегда соответствовала стратегическим целям России.