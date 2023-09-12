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Песков: контакты Путина и Си Цзиньпина планируются до конца года

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Контакты президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина планируются в ближайшие месяцы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, на полях ВЭФ Путин пообщается с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином. 

«Очередная возможность быстро сверить часы, в том числе в контексте планируемых до конца этого года двусторонних контактов на высшем уровне», — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко и его китайский коллега Хэ Жун обсудили вопросы противодействия санкционному давлению на полях десятого совещания министров юстиции государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Также замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что поворот России к Азии не является вынужденным, данная политика всегда соответствовала стратегическим целям России.

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