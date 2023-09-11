Захарова ответила на слова депутата Рады Костенко об ударах по заводам в России
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Об этом представитель российского внешнеполитического ведомства написала в своём Telegram-канале.
Она процитировала Костенко: «У Украины нет перспектив, пока она не начнёт бить по заводам в России, которые ремонтируют технику или делают ракеты».
«Всё-таки русский язык надо было не запрещать, а учить — после слова «перспектив» нужно ставить не запятую, а точку», — подчеркнула Захарова.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что темпы боевых действий, поставок западного оружия на Украину, а также введения санкций против России замедляются.
4 сентября президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.
Также Путин отмечал, что ни на одном из участков боестолкновения противник не имел успеха.