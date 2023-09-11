Захарова ответила на слова депутата Рады Костенко об ударах по заводам в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление депутата Верховной рады, секретаря парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Украины Романа Костенко, призвавшего наносить удары по заводам ОПК в России.

Об этом представитель российского внешнеполитического ведомства написала в своём Telegram-канале.

Она процитировала Костенко: «У Украины нет перспектив, пока она не начнёт бить по заводам в России, которые ремонтируют технику или делают ракеты».

«Всё-таки русский язык надо было не запрещать, а учить — после слова «перспектив» нужно ставить не запятую, а точку», — подчеркнула Захарова.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что темпы боевых действий, поставок западного оружия на Украину, а также введения санкций против России замедляются.

4 сентября президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.

Также Путин отмечал, что ни на одном из участков боестолкновения противник не имел успеха.