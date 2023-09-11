G1: Лула да Силва изучит соглашение Бразилии и МУС из-за ордера на арест Путина

Бразильский президент Лула да Силва изучит соглашение Бразилии и Международного уголовного суда из-за выданного этой инстанцией ордера на «арест» российского президента Владимира Путина. Данный ордер был признан российской стороной ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Россия не признаёт юрисдикцию МУС.

Его слова приводит портал G1.

«Я не говорю, что собираюсь покинуть суд... Я хочу знать, что заставило Бразилию принять решение о подписании соглашения. Это всё, что я хочу знать», — сказал он.

Ранее президент Бразилии заявил в интервью телеканалу Firstpost, что пока он находится у власти, Путина не арестуют без санкции властей.

Позже он также заявил, что вопрос о возможности «ареста» Путина в ходе посещения саммита G20 будет рассматривать суд Бразилии с учётом выданного Международным уголовным судом ордера

В марте МУС выписал ордер на «арест» президента России Владимира Путина.

27 июля сообщалось, что судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ, выдавшая ордер, объявлена в розыск по уголовной статье.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения. В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.

Также сообщалось, что США, отрицающие решения Международного уголовного суда в отношении своих граждан, решили сотрудничать с ним против России по вопросу Украины.