Узнать больше

Эрдоган: Запад должен выполнить свои обещания по зерновой сделке

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны должны выполнить свои обещания по зерновой сделке.
Эрдоган: Запад должен выполнить свои обещания по зерновой сделке
  • Gettyimages.ru

Как он отметил после возвращения из Индии, все лидеры, с которыми он встречался на полях саммита G20 в Нью-Дели, вновь и вновь обращались к турецкой стороне по поводу функционирования черноморского зернового коридора.

Эрдоган подчеркнул, что во время этих встреч он особо упоминал об усилиях Турции в этом вопросе.

«Однако на данном этапе западные страны также должны принять меры и выполнить свои обещания», — цитирует его РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Эрдоган во время закрытых встреч на саммите G20 в Нью-Дели просил мировых лидеров «содействовать обеспечению страхования российского экспорта продовольствия и удобрений в лондонской компании Lloyd's», а также подключить Москву к системе международных платежей SWIFT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить