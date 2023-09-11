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Глава МАГАТЭ заявил о «незначительных последствиях» снарядов с обеднённым ураном

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Использование боеприпасов с обеднённым ураном не влечёт значительных радиологических последствий, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Глава МАГАТЭ заявил о «незначительных последствиях» снарядов с обеднённым ураном
  • Gettyimages.ru

«С точки зрения ядерной безопасности нет значительных радиологических последствий», — цитирует его ТАСС.

6 сентября США объявили о поставках ВСУ снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о токсичности и опасности обеднённого урана для организма человека.

Также в ООН сообщили, что выступают против любого использования снарядов с обеднённым ураном.

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