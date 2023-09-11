Узнать больше

Комиссия СФ: со стороны Запада были попытки дискредитации выборов в России

Короткая ссылка
Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России зафиксировала со стороны Запада попытки дискредитации выборов в России.
Комиссия СФ: со стороны Запада были попытки дискредитации выборов в России
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, говорится в опубликованном сообщении в Telegram.

«Только за период с 07.09 по 10.09 комиссией было зафиксировано участие в попытках дискредитации выборов в единый день голосования Госдепартамента США, МИД Великобритании, МИД Германии, МИД Польши, премьер-министра Канады, постпреда США при ОБСЕ, постпреда Великобритании при ООН, действующего председателя ОБСЕ, председателя ПА ОБСЕ, директора БДИПЧ ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Руководитель рабочей группы по мониторингу попыток вмешательства в период проведения избирательных кампаний комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, первый зампред международного комитета Владимир Джабаров подчеркнул, что участие столь большого числа западных официальных лиц в попытках вмешательства в российские выборы стоит рассматривать как отработку стратегий вмешательства с прицелом на президентские выборы в России в 2024 году.

Ранее российское посольство в Вашингтоне назвало вмешательством в дела своей страны заявления Соединённых Штатов о нелегитимности выборов в новых регионах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить