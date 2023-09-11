Комиссия СФ: со стороны Запада были попытки дискредитации выборов в России

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России зафиксировала со стороны Запада попытки дискредитации выборов в России.

Об этом, как пишет РИА Новости, говорится в опубликованном сообщении в Telegram.

«Только за период с 07.09 по 10.09 комиссией было зафиксировано участие в попытках дискредитации выборов в единый день голосования Госдепартамента США, МИД Великобритании, МИД Германии, МИД Польши, премьер-министра Канады, постпреда США при ОБСЕ, постпреда Великобритании при ООН, действующего председателя ОБСЕ, председателя ПА ОБСЕ, директора БДИПЧ ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Руководитель рабочей группы по мониторингу попыток вмешательства в период проведения избирательных кампаний комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, первый зампред международного комитета Владимир Джабаров подчеркнул, что участие столь большого числа западных официальных лиц в попытках вмешательства в российские выборы стоит рассматривать как отработку стратегий вмешательства с прицелом на президентские выборы в России в 2024 году.

Ранее российское посольство в Вашингтоне назвало вмешательством в дела своей страны заявления Соединённых Штатов о нелегитимности выборов в новых регионах России.