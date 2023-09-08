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Госдеп пригрозил санкциями наблюдателям на выборах в новых регионах России

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Американский Государственный департамент пригрозил ввести санкции против наблюдателей, включая международных, на выборах в новых регионах России.
Госдеп пригрозил санкциями наблюдателям на выборах в новых регионах России
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Мы напоминаем тем, кто может поддержать российские лжевыборы на Украине, в том числе в качестве так называемых международных наблюдателей, что они могут стать объектом санкций и визовых ограничений», — говорится в заявлении.

Ранее российское посольство в Вашингтоне назвало вмешательством в дела своей страны заявления Соединённых Штатов о нелегитимности выборов в новых регионах России.

В дипломатической миссии подчеркнули, что россияне не собираются оглядываться на мнение американских властей в вопросе определения «национального будущего».

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