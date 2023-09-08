Госдеп пригрозил санкциями наблюдателям на выборах в новых регионах России

Американский Государственный департамент пригрозил ввести санкции против наблюдателей, включая международных, на выборах в новых регионах России.

«Мы напоминаем тем, кто может поддержать российские лжевыборы на Украине, в том числе в качестве так называемых международных наблюдателей, что они могут стать объектом санкций и визовых ограничений», — говорится в заявлении.

Ранее российское посольство в Вашингтоне назвало вмешательством в дела своей страны заявления Соединённых Штатов о нелегитимности выборов в новых регионах России.

В дипломатической миссии подчеркнули, что россияне не собираются оглядываться на мнение американских властей в вопросе определения «национального будущего».