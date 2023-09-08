Посольство России назвало вмешательством заявления США о выборах в новых регионах

Российское посольство в Вашингтоне назвало вмешательством в дела своей страны заявления Соединённых Штатов о нелегитимности выборов в новых регионах России.

Об этом ведомство сообщает в своём Telegram-канале.

В посольстве отметили, что власти США не расстаются с привычкой вмешиваться во внутренние дела других государств.

«Считают себя вправе выносить рекомендации и делать предостережения по поводу проведения избирательных кампаний за рубежом», — сказано в заявлении.

В российском ведомстве подчеркнули, что россияне не собираются оглядываться на мнение США , когда речь идёт об «определении их национального будущего».

Ранее сообщалось, что избирательные участки на выборах мэра Москвы открылись в столице.

Заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская сообщила, что в республике открылись все участки для голосования на выборах.