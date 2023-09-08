Посольство России назвало вмешательством заявления США о выборах в новых регионах
- Gettyimages.ru
Об этом ведомство сообщает в своём Telegram-канале.
В посольстве отметили, что власти США не расстаются с привычкой вмешиваться во внутренние дела других государств.
«Считают себя вправе выносить рекомендации и делать предостережения по поводу проведения избирательных кампаний за рубежом», — сказано в заявлении.
В российском ведомстве подчеркнули, что россияне не собираются оглядываться на мнение США , когда речь идёт об «определении их национального будущего».
Ранее сообщалось, что избирательные участки на выборах мэра Москвы открылись в столице.
Заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская сообщила, что в республике открылись все участки для голосования на выборах.