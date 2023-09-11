Британский полковник в отставке Ричард Кемп выразил мнение, что сохранение российским лидером Владимиром Путиным новых регионов России приведёт к унижению Запада.

В материале для Telegraph он написал, что сохранение президентом России Владимиром Путиным новых российских регионов стало бы катастрофой для Киева и поражением НАТО.

Кемп добавил, что сохранение четырёх новых регионов России навсегда закроет украинской стороне дорогу в НАТО, а «униженный Запад» будет вынужден прибегнуть к стратегии ограничения ущерба.

2 августа Путин заявил, что политика киевского режима и его западных союзников, которые хотят уничтожить всё русское, не имеет будущего.

Американский экономист Джеффри Сакс выразил уверенность, что действия президента России Владимира Путина в Крыму в 2014 году стали сюрпризом для США.