Узнать больше

Полковник Кемп: сохранение Путиным новых регионов приведёт к унижению Запада

Короткая ссылка
Британский полковник в отставке Ричард Кемп выразил мнение, что сохранение российским лидером Владимиром Путиным новых регионов России приведёт к унижению Запада.

В материале для Telegraph он написал, что сохранение президентом России Владимиром Путиным новых российских регионов стало бы катастрофой для Киева и поражением НАТО.

Кемп добавил, что сохранение четырёх новых регионов России навсегда закроет украинской стороне дорогу в НАТО, а «униженный Запад» будет вынужден прибегнуть к стратегии ограничения ущерба.

2 августа Путин заявил, что политика киевского режима и его западных союзников, которые хотят уничтожить всё русское, не имеет будущего.

Американский экономист Джеффри Сакс выразил уверенность, что действия президента России Владимира Путина в Крыму в 2014 году стали сюрпризом для США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить