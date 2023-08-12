Американский экономист Джеффри Сакс выразил уверенность, что действия президента России Владимира Путина в Крыму в 2014 году стали сюрпризом для Соединённых Штатов.

Об этом Сакс сказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По словам эксперта, западные страны после переворота на Украине рассчитывали, что там будет создано новое правительство, а Украина присоединится к Западу.

«Но Путин присоединил Крым, вот так сюрприз! Потом были Минские соглашения — и снова сюрприз!» — отметил он.

Сакс добавил, что Вашингтон намерен превратить Украину в «европейский Афганистан».

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.