Политика киевского режима и его западных союзников, которая хочет уничтожить всё русское, не имеет будущего.

Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время совещания с членами правительства при обсуждении темы интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в общероссийское культурное пространство.

Он отметил, что, несмотря на попытки украинских властей запретить книги русских писателей, жители новых регионов России продолжали хранить родной язык и живой интерес к великой русской литературе.

Ранее стало известно, что президент выделил деньги на покупку книг для библиотек в новых регионах России.