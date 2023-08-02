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Путин: у политики Киева и Запада по уничтожению русского наследия нет будущего

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Политика киевского режима и его западных союзников, которая хочет уничтожить всё русское, не имеет будущего.

Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время совещания с членами правительства при обсуждении темы интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в общероссийское культурное пространство.

Он отметил, что, несмотря на попытки украинских властей запретить книги русских писателей, жители новых регионов России продолжали хранить родной язык и живой интерес к великой русской литературе.

Ранее стало известно, что президент выделил деньги на покупку книг для библиотек в новых регионах России.

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