Путин: у политики Киева и Запада по уничтожению русского наследия нет будущего
Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во время совещания с членами правительства при обсуждении темы интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в общероссийское культурное пространство.
Он отметил, что, несмотря на попытки украинских властей запретить книги русских писателей, жители новых регионов России продолжали хранить родной язык и живой интерес к великой русской литературе.
Ранее стало известно, что президент выделил деньги на покупку книг для библиотек в новых регионах России.