Путин выделил средства на книги для библиотек в новых регионах России

Российский лидер Владимир Путин заявил, что выделил деньги из резервного фонда, которые будут потрачены на печать более 2,5 млн книг для библиотек новых регионов России.

Об этом он сообщил в ходе заседания с членами правительства.

Также Путин поручил бесплатно подключить библиотеки к электронным сервисам, в которых хранятся произведения отечественной литературы.

«В ближайшее время вместе с Российским книжным союзом будет обеспечена печать, закупка и доставка более 2,5 млн экземпляров», — заявил глава государства.

Он отметил, что эту работу необходимо провести максимально быстро, чтобы у школьников были все нужные книги и учебники в новом учебном году.

Ранее сообщалось, что Путин вручил государственные награды героям спецоперации и другим выдающимся россиянам.