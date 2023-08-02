Путин выделил средства на книги для библиотек в новых регионах России
- РИА Новости
Об этом он сообщил в ходе заседания с членами правительства.
Также Путин поручил бесплатно подключить библиотеки к электронным сервисам, в которых хранятся произведения отечественной литературы.
«В ближайшее время вместе с Российским книжным союзом будет обеспечена печать, закупка и доставка более 2,5 млн экземпляров», — заявил глава государства.
Он отметил, что эту работу необходимо провести максимально быстро, чтобы у школьников были все нужные книги и учебники в новом учебном году.
Ранее сообщалось, что Путин вручил государственные награды героям спецоперации и другим выдающимся россиянам.