Путин вручил государственные награды героям СВО и другим выдающимся россиянам

Российский президент Владимир Путин вручил государственные награды героям специальной военной операции и другим выдающимся россиянам.

Госнаграды вручили военным, которые проявили мужество и героизм во время выполнения боевых задач в зоне СВО.

В том числе звания Героя России посмертно удостоены капитан гвардии Роман Воробьёв и полковник Денис Иванов. Также званиями Героя России отмечены младший лейтенант Алексей Афанасьев, младший лейтенант Данияр Джартанов, подполковник гвардии Тимур Курилкин. В числе удостоенных этого звания также командир добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олег Ликонцев, подполковник Ирэк Магасумов, капитан Жумагельды Нурахметов, младший лейтенант Сергей Пятин, майор Иван Редкокашин, старший сержант Сергей Рябов и старший лейтенант Алексей Хименко, уточняет РИА Новости.

Кроме того, награды вручены выдающимся гражданам, представляющим сферы образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства и промышленности.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Глава регионального общественного Фонда имени Героя России Ахмата Кадырова Аймани Кадырова награждена орденом Почёта.

На церемонии президент призвал всех чиновников относиться к семьям погибших участников специальной военной операции как к своим родным и детям, по зову сердца.

Также Путин заявил, что погибшие участники спецоперации ушли из жизни как герои, не дрогнув и не отступив.