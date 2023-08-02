Путин заявил, что погибшие участники СВО ушли как герои

Погибшие участники спецоперации ушли из жизни как герои, не дрогнув и не отступив, заявил президент России Владимир Путин о награждённых посмертно званием Героя России военных.

«Они сражались на разных направлениях специальной военной операции, с честью и отвагой выполняли поставленные задачи, своим примером поднимали боевых товарищей — поднимали их дух. Они ушли из жизни, но ушли как герои, не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны», — сказал он.

Путин в ходе торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле назвал мероприятие знаком огромного уважения к выдающимся гражданам России, которые внесли личный большой вклад в развитие страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна делает всё для того, чтобы защитить жителей Донбасса.

Глава государства также отметил, что участники специальной военной операции являются представителями всего многонационального сообщества РФ.

RT с самого начала спецоперации много рассказывал о солдатах, которые отправились на передовую, чтобы защитить свою страну. Струна, Рокот, Корса и другие стали настоящими символами СВО. О героях специальной военной операции — в материале RT.