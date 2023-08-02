Путин призвал всех чиновников относиться к семьям погибших участников СВО как к родным

Российский президент Владимир Путин призвал всех чиновников относиться к семьям погибших участников специальной военной операции как к своим родным и детям, по зову сердца.

Об этом глава государства сказал в ходе торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Он обратился к семьям тех военных, которые «уже никогда лично не придут за высокими государственными наградами».

«Хочу, чтобы меня из этого торжественного зала Кремля услышали все мои коллеги во всей стране, услышали на разных уровнях власти: это наши семьи. И их дети — это наши дети. И относиться нужно именно так», — сказал президент.

Путин уточнил, что это необходимо делать по зову сердца, а не потому что это кто-то приказал.

Также Путин заявил, что погибшие участники спецоперации ушли из жизни как герои, не дрогнув и не отступив.