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Корреспондент RT Боуз: Запад неохотно восхищается действиями России на Украине

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Эксперты Запада ошибались в том, что Россия проиграет в военном или экономическом аспекте, заявил корреспондент RT Чей Боуз.

В социальной сети X он написал, что так как прокси-война Запада на Украине близится к провалу, неоконсерваторы, стоящие за этим, сталкиваются с сокращением возможностей отступления.

По словам Боуза, в военных западных центрах «неохотно восхищаются», насколько эффективно российская сторона адаптирует свою стратегию на поле боя.

Ранее американский экономист Ричард Вольф заявил, что успехи российской армии в ходе спецоперации на Украине застали США врасплох.

Издание Berliner Zeitung сообщало, что Вооружённые силы Украины несут большие потери, хотя Россия ещё не задействовала все свои силы.

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