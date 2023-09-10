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Экономист Вольф: успехи ВС России на Украине застали США врасплох

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Успехи российской армии в ходе спецоперации на Украине застали США врасплох, заявил американский экономист Ричард Вольф.
Экономист Вольф: успехи ВС России на Украине застали США врасплох
  • РИА Новости

«Соединённым Штатам приходится идти гораздо дальше, чем планировалось изначально, давать им танки, а теперь уже F-16 и современные ракеты. Но они всё равно не преуспели», — сказал Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, ВС России продвинулись вглубь Украины и их не могут вытеснить.

Он добавил, что провальная политика в отношении России ударила по гражданам США.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что страны Запада желают минимизировать для себя последствия победы России на Украине и считают её неизбежной.

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в статье для Sky News заявил, что цели Киева в украинском конфликте больше не совпадают с целями его западных союзников.

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