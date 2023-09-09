Цели Киева в украинском конфликте больше не совпадают с целями его западных союзников, заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в статье для Sky News.

По мнению автора, главной задачей Запада было ослабить Россию. Теперь, когда Россия не представляет угрозы для Европы, по словам офицера в отставке, союзники Украины стремятся заниматься внутренними проблемами своих стран.

Однако Киев всё ещё стремится вытеснить силы России.

«Суровая реальность такова, что цели Украины больше не совпадают с целями её сторонников», — заявил Белл.

В статье отмечается, что, несмотря на обязательство западных стран помогать Украине, скептицизм относительно достижения конечных целей киевских властей будет возрастать.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин выразил мнение, что заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об успехах украинских войск на фронте говорит о желании Вашингтона «уйти красиво» и начать сокращать военную помощь.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американская помощь Украине не повлияет на ход спецоперации.