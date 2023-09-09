Гагин: слова Блинкена об успехе ВСУ говорят о планах США сократить помощь Киеву

Советник врио главы ДНР Ян Гагин выразил мнение, что заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об успехах украинских войск на фронте говорит о желании Вашингтона «уйти красиво» и начать сокращать военную помощь.

Об этом информирует РИА Новости.

«Соединённые Штаты уже поняли, что финансировать Украину — это всё равно, что вкладывать деньги в черную дыру», — отметил Гагин.

По его словам, чтобы «уйти красиво», США могут просто сказать, что «цели достигнуты».

Также Гагин заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг своим молчанием подтвердил гибель полумиллиона военных ВСУ.

Ранее Белый дом не подтвердил готовность США к решению отправить Киеву ракеты ATACMS.