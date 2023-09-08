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Гагин: генсек НАТО своим молчанием подтвердил гибель полумиллиона военных ВСУ

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Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг своим молчанием на вопрос депутата Европарламента подтвердил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) во время военного конфликта потеряли полмиллиона бойцов.
Гагин: генсек НАТО своим молчанием подтвердил гибель полумиллиона военных ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«На заседании Европарламента генсек НАТО Йенс Столтенберг своим молчанием подтвердил гибель полумиллиона украинских военнослужащих за время военного конфликта на Украине», — цитирует слова советника РИА Новости.

Гагин также отметил, что НАТО стало причиной конфликта.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина, даже при желании сохранить жизни своих граждан, не может остановить наступление из страха перед Западом.

Кроме того, в американской администрации полагают, что украинское контрнаступление может закончиться через шесть-семь недель.

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