Узнать больше

В США предположили, что контрнаступление ВСУ закончится через семь недель

Короткая ссылка
В американской администрации полагают, что украинское контрнаступление может закончиться через шесть-семь недель.
В США предположили, что контрнаступление ВСУ закончится через семь недель
  • AP
  • © Libkos

«Один чиновник из администрации Байдена заявил, что у Украины около шести-семи недель боёв перед тем, как её наступление завершится», — говорится в сообщении журнала The Economist.

При этом, по данным издания, чиновники не могут сойтись во мнениях об оценке «успехов» ВСУ за это время.

«Некоторые считают, что украинская армия, бросившая большую часть резервов... и понёсшая тяжёлые потери... вряд ли сможет далеко продвинуться», — говорится в публикации.

Ранее Соединённые Штаты объявили о поставках на Украину снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший ранее заявил, что Вашингтон способствует уничтожению Украины, отправляя ВСУ снаряды с обеднённым ураном.

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что поставки боеприпасов с обеднённым ураном с Запада уже привели к радиационному заражению украинской территории, которая превращается в непригодную для жизни землю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить