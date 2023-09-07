В американской администрации полагают, что украинское контрнаступление может закончиться через шесть-семь недель.

«Один чиновник из администрации Байдена заявил, что у Украины около шести-семи недель боёв перед тем, как её наступление завершится», — говорится в сообщении журнала The Economist.

При этом, по данным издания, чиновники не могут сойтись во мнениях об оценке «успехов» ВСУ за это время.

«Некоторые считают, что украинская армия, бросившая большую часть резервов... и понёсшая тяжёлые потери... вряд ли сможет далеко продвинуться», — говорится в публикации.

Ранее Соединённые Штаты объявили о поставках на Украину снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший ранее заявил, что Вашингтон способствует уничтожению Украины, отправляя ВСУ снаряды с обеднённым ураном.

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что поставки боеприпасов с обеднённым ураном с Запада уже привели к радиационному заражению украинской территории, которая превращается в непригодную для жизни землю.