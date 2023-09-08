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Риттер: Украина не может остановить наступление из страха перед Западом

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью каналу New Rules, что Украина, даже при желании сохранить жизни своих граждан, не может остановить наступление из страха перед Западом.

По его словам, если украинцы решат «вернуться к обороне», то они не получат вооружения, необходимые для того, «чтобы выжить в этом конфликте».

«США толкают Украину вперёд, а украинцы не могут сказать «нет», — отметил Риттер.

При этом он добавил, что Вашингтон не волнуют потери Украины. США, по мнению экс-разведчика, заинтересованы в увеличении потерь России.

«НАТО нужно использовать украинские жизни в качестве фишек на столе, чтобы ослабить Россию», — цитирует Риттера РИА Новости.

Ранее председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле заявил, что старые танки Leopard 1, которые Запад поставляет Украине, по сути являются «металлоломом».

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