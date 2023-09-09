Экс-разведчик Риттер: страны Запада считают победу России на Украине неминуемой
- РИА Новости
«На Западе возникла новая реальность, поскольку все поняли, что не могут достичь своих целей и задач на Украине. Теперь перед ними стоит дилемма, как смягчить последствия неминуемого поражения», — сказал Риттер в интервью Sputnik.
Он выразил мнение, что если остановить конфликт сейчас, то можно примерно представить будущие украинские границы.
По его словам, в НАТО недооценили Россию, когда готовили ВСУ к контрнаступлению.
Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.
Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.