Экс-разведчик Риттер: страны Запада считают победу России на Украине неминуемой

Страны Запада желают минимизировать для себя последствия победы России на Украине и считают её неизбежной, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«На Западе возникла новая реальность, поскольку все поняли, что не могут достичь своих целей и задач на Украине. Теперь перед ними стоит дилемма, как смягчить последствия неминуемого поражения», — сказал Риттер в интервью Sputnik.

Он выразил мнение, что если остановить конфликт сейчас, то можно примерно представить будущие украинские границы.

По его словам, в НАТО недооценили Россию, когда готовили ВСУ к контрнаступлению.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.