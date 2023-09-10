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Полковник Макгрегор сравнил «планы» России по захвату Европы с угрозой Вьетконга

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Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что «планы» России по захвату Европы так же беспочвенны, как и страх высадки Вьетконга в Соединённых Штатах во время Вьетнамской войны.

В своём блоге на YouTube он прокомментировал заявления правительства США о том, что Россия якобы стремится захватить всю Европу и единственный способ ей помешать — остановить её на Украине.

По словам Макгрегора, в молодости он поступил в военную академию «Вест-Пойнт» и тогда Соединённых штаты воевали во Вьетнаме.

В то время американский лидер Линдон Джонсон, как отметил полковник, заявлял, что если США не будут сражаться с Вьетконгом и северными вьетнамцами во Вьетнаме, они будут вынуждены сражаться с ними в Лос-Анджелесе и Чикаго.

Макгрегор назвал данные заявления ерундой и заявил, что то же самое теперь власти США говорят про Украину.

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