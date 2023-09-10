Лавров: важно, чтобы Запад осмыслил итоги G20 и позицию развивающихся стран

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил о важности правильных выводов Запада относительно итогов саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели и позиции развивающихся стран.

«Главное, чтобы Запад сделал правильные выводы из того, что здесь мы одобрили, и из того, что он увидел в действиях развивающихся стран», — отметил он.

Министр уточнил, что в ходе саммита развивающиеся страны были гораздо более консолидированы и настойчивы в продвижении своих интересов.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что американскому президенту Джо Байдену не удалось добиться поддержки позиции Запада на саммите «Большой двадцатки».

Кроме того, издание Die Zeit сообщило, что итоговая декларация саммита G20 обрушила планы канцлера ФРГ Олафа Шольца «отвесить пощёчину» России.