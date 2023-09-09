Володин: у ЕС были возможности для сотрудничества с Россией
- globallookpress.com
Об этом он написал в своём Telegram.
«Все возможности для взаимовыгодного сотрудничества у них были, но они предпочли незаконные санкции в отношении России», — отметил Володин.
Он также уточнил, что антироссийские санкции ударили по странам Евросоюза.
«Французские и европейские власти сами себя наказали. Но это их выбор», — заключил политик.
Ранее Володин заявил, что, несмотря на введённые в отношении России санкции, страна за десять лет стала самой крупной экономикой Европы.
Также российский президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на пессимистические прогнозы, в 2022 году Россия стала пятой по величине экономикой мира, опередив Германию.