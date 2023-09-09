Володин: у ЕС были возможности для сотрудничества с Россией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у Евросоюза были возможности для сотрудничества с Россией, однако они выбрали санкции.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Все возможности для взаимовыгодного сотрудничества у них были, но они предпочли незаконные санкции в отношении России», — отметил Володин.

Он также уточнил, что антироссийские санкции ударили по странам Евросоюза.

«Французские и европейские власти сами себя наказали. Но это их выбор», — заключил политик.

Ранее Володин заявил, что, несмотря на введённые в отношении России санкции, страна за десять лет стала самой крупной экономикой Европы.

Также российский президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на пессимистические прогнозы, в 2022 году Россия стала пятой по величине экономикой мира, опередив Германию.