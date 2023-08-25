Володин: Россия за десять лет стала самой крупной европейской экономикой

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что, несмотря на введённые в отношении России санкции, страна за десять лет стала самой крупной экономикой Европы.

Об этом Володин сообщил в своём Telegram-канале.

«Россия, несмотря на более 17,5 тыс. введённых санкций, за эти десять лет стала самой крупной европейской экономикой, вошла в пятёрку мировых лидеров», — говорится в сообщении.

Он отметил, что антироссийские санкции нанесли вред самим инициаторам ограничений.

Так, по результатам 2022 года, Соединённые Штаты уступили лидерство Китаю, а Германия вышла из пятёрки лидирующих экономик мира.

«Вызовы сделали нас сильнее. Но многое ещё предстоит», — отметил политик.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на пессимистические прогнозы, в 2022 году Россия стала пятой по величине экономикой мира, опередив Германию.