Володин: Россия за десять лет стала самой крупной европейской экономикой
- РИА Новости
Об этом Володин сообщил в своём Telegram-канале.
«Россия, несмотря на более 17,5 тыс. введённых санкций, за эти десять лет стала самой крупной европейской экономикой, вошла в пятёрку мировых лидеров», — говорится в сообщении.
Он отметил, что антироссийские санкции нанесли вред самим инициаторам ограничений.
Так, по результатам 2022 года, Соединённые Штаты уступили лидерство Китаю, а Германия вышла из пятёрки лидирующих экономик мира.
«Вызовы сделали нас сильнее. Но многое ещё предстоит», — отметил политик.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на пессимистические прогнозы, в 2022 году Россия стала пятой по величине экономикой мира, опередив Германию.