МИД довёл до посла Армении озабоченность из-за задержания Бадаляна и Геворкяна

МИД России довёл до посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна озабоченность в связи с задержанием блогера Мики Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Армения Ашота Геворкяна.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел России.

«Доведена озабоченность задержанием в Армении 7 сентября блогера М. Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Армения А. Геворкяна», — говорится в заявлении.

Также МИД передал ноту протеста послу в связи с высказываниями председателя армянского парламента Алена Симоняна в адрес официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

7 сентября адвокаты Эрик Алексанян и Лианна Григорян сообщили, что Бадалян и Геворкян задержаны в Армении на 72 часа.

В Следственном комитете Армении заявили, что по делу журналиста и блогера изъяты автомат, боевые патроны и гранаты.