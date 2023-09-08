МИД довёл до посла Армении озабоченность из-за задержания Бадаляна и Геворкяна
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Об этом сообщило Министерство иностранных дел России.
«Доведена озабоченность задержанием в Армении 7 сентября блогера М. Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Армения А. Геворкяна», — говорится в заявлении.
Также МИД передал ноту протеста послу в связи с высказываниями председателя армянского парламента Алена Симоняна в адрес официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
7 сентября адвокаты Эрик Алексанян и Лианна Григорян сообщили, что Бадалян и Геворкян задержаны в Армении на 72 часа.
В Следственном комитете Армении заявили, что по делу журналиста и блогера изъяты автомат, боевые патроны и гранаты.