СК Армении: по делу Бадаляна и Геворкяна были изъяты автомат, патроны и гранаты
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Об этом сказано в заявлении ведомства.
Как передаёт ТАСС, в ходе предварительного расследования были произведены допросы, обыски квартир и транспортного средства.
Следствие изъяло автомат Калашникова, гранаты, боевые патроны, пистолеты, детонаторы гранат, штык-ножи, разные виды военного имущества и кусты конопли.
Ранее защита Геворкяна и Бадаляна заявила, что опротестует решение об их задержании в республике.
7 сентября адвокаты Эрик Алексанян и Лианна Григорян сообщили, что Бадалян и Геворкян задержаны в Армении на 72 часа.