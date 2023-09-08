СК Армении: по делу Бадаляна и Геворкяна были изъяты автомат, патроны и гранаты

В Следственном комитете Армении сообщили, что по делу блогера Микаэля Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна изъяты автомат, боевые патроны и гранаты.

Об этом сказано в заявлении ведомства.

Как передаёт ТАСС, в ходе предварительного расследования были произведены допросы, обыски квартир и транспортного средства.

Следствие изъяло автомат Калашникова, гранаты, боевые патроны, пистолеты, детонаторы гранат, штык-ножи, разные виды военного имущества и кусты конопли.

Ранее защита Геворкяна и Бадаляна заявила, что опротестует решение об их задержании в республике.

7 сентября адвокаты Эрик Алексанян и Лианна Григорян сообщили, что Бадалян и Геворкян задержаны в Армении на 72 часа.