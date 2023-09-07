Sputnik Армения: Бадалян и Геворкян задержаны на 72 часа

Блогер Мика Бадалян и обозреватель Sputnik Армения Ашот Геворкян задержаны в республике на 72 часа, сообщили их адвокаты Эрик Алексанян и Лианна Григорян.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

Агентство пишет, что Бадалян задержан в рамках уголовного производства по статье о незаконном обороте огнестрельного оружия, а Геворкян непричастен к инициированному уголовному делу.

Как сообщалось ранее, в Армении пропали Мика Бадалян и Ашот Геворкян. По имеющимся данным, они были задержаны в Горисе.

Следственный комитет Армении утверждает, что Мика Бадалян и Ашот Геворкян задержаны в рамках уголовного дела по статье о незаконном обороте огнестрельного оружия.