Sputnik Армения: Бадалян и Геворкян задержаны на 72 часа
Об этом сообщает Sputnik Армения.
Агентство пишет, что Бадалян задержан в рамках уголовного производства по статье о незаконном обороте огнестрельного оружия, а Геворкян непричастен к инициированному уголовному делу.
Как сообщалось ранее, в Армении пропали Мика Бадалян и Ашот Геворкян. По имеющимся данным, они были задержаны в Горисе.
Следственный комитет Армении утверждает, что Мика Бадалян и Ашот Геворкян задержаны в рамках уголовного дела по статье о незаконном обороте огнестрельного оружия.