СК Армении подтвердил задержание блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна

Следственный комитет Армении утверждает, что блогер Мика Бадалян и обозреватель Sputnik Армения Ашот Геворкян задержаны в рамках уголовного дела по статье о незаконном обороте огнестрельного оружия.

Как сообщил в соцсетях представитель ведомства Гор Абрамян, 6 и 7 сентября в Сюникской области были задержаны семь человек, в числе которых Бадалян и Геворкян.

Задержание проводилось «по обоснованному подозрению в совершении преступления в рамках уголовного дела», написал он.

Сформирована следственная группа, проводятся следственные действия.

Sputnik Армения пишет, что речь идёт о статье 335 УК Армении — «Незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и других материалов, устройств, предметов».

Как сообщалось ранее, в Армении пропали Мика Бадалян и Ашот Геворкян. По имеющимся данным, они были задержаны в Горисе.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в своём Telegram-канале отметил, что блогер Бадалян «был похищен неизвестными людьми в масках у гостиницы в Горисе» вечером 6 сентября.

Представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что пропажа Бадаляна может быть очередной провокацией на фоне российско-армянского медиафорума в Ереване.