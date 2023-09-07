Захарова допустила, что пропажа Бадаляна в Армении может быть провокацией
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«Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги», — написала она в Telegram-канале.
Силы, нацеленные на это, в последнее время активизировались, подчеркнула дипломат.
«Я отказываюсь принимать то, что власть, пришедшая под лозунгом «свобода слова — абсолютное право каждого», будет санкционировать гонения на журналистов и блокировать распространение информации», — сказала Захарова.
Как ранее сообщил Sputnik Армения, в Армении пропали блогер Мика Бадалян и обозреватель Ашот Геворкян, по имеющимся данным, они были задержаны в Горисе.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков в своём Telegram-канале отметил, что блогер Бадалян «был похищен неизвестными людьми в масках у гостиницы в Горисе» вечером 6 сентября.