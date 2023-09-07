Sputnik: в Армении задержаны блогер Мика Бадалян и журналист Ашот Геворкян

В Армении пропали блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян, по имеющимся данным, они были задержаны в Горисе и сейчас находятся в Следственном комитете.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

По данным агентства, идут следственные процедуры, но пока не сообщается, что стало причиной для задержания.

«Наш коллега Ашот Геворкян отправился в Сюник для подготовки радиоматериалов в рамках своего авторского проекта «Мы» о жизни в приграничных районах», — говорится в сообщении.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в своём Telegram-канале отметил, что блогер Бадалян «был похищен неизвестными людьми в масках у гостиницы в Горисе» вечером 6 сентября.

Во вторник, 5 сентября, Бадалян принимал участие в программе Примакова «Починяем примус», где «довольно жёстко выступил с оппозиционной точкой зрения и критиковал правительство Армении», добавил он.