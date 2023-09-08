МИД России передал послу Армении ноту из-за высказываний председателя парламента
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Отмечается, что посла Армении вызвали в Министерство иностранных дел России и выразили ему жёсткое представление на фоне недружественных действий Еревана.
«Кроме того, передана нота протеста, в которой указано на неприемлемость оскорбительных высказываний... А.Р. Симоняна от 6 сентября в адрес... М.В. Захаровой и российского внешнеполитического ведомства в целом», — говорится в заявлении.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит играть роль гаранта безопасности в Карабахе и не планирует сворачивать свою миссию.