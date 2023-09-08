«Интурист»: более 480 россиян не могут вылететь из Египта из-за Red Sea Airlines
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Об этом сообщили в пресс-службе «Интуриста».
«В данный момент на отдыхе в Египте находятся более 480 туристов с билетами авиакомпании Red Sea», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее египетская авиакомпания Red Sea Airlines сообщила о приостановке полётов в Москву с 8 по 17 сентября в связи с производственной необходимостью.
Позднее в АТОР заявили, что пассажирам отменённого из Египта рейса авиакомпании Red Sea продлили проживание в отеле.
Также появилась информация, что российские туристы, которые не смогли вылететь в Россию из-за проблем у авиакомпании Red Sea, будут вывезены рейсом Azur Air.