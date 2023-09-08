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Росавиация: Red Sea Airlines приостанавливает полёты в Москву с 8 по 17 сентября

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Египетская авиакомпания Red Sea Airlines сообщила о приостановке полётов в Москву с 8 по 17 сентября в связи с производственной необходимостью.
Росавиация: Red Sea Airlines приостанавливает полёты в Москву с 8 по 17 сентября
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitrii Potapov

Об этом сообщили в Росавиации. 

Отмечается, что ведомство в ближайшее время намерено провести оперативное совещание по вопросу перевозки российских туристов, находящихся в данный момент в Шарм-эль-Шейхе и планирующих перелёт в Египет в указанный период.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с ненадлежащим оказанием услуг авиакомпанией Red Wings.

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