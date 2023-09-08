Росавиация: Red Sea Airlines приостанавливает полёты в Москву с 8 по 17 сентября

Египетская авиакомпания Red Sea Airlines сообщила о приостановке полётов в Москву с 8 по 17 сентября в связи с производственной необходимостью.

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Об этом сообщили в Росавиации. Отмечается, что ведомство в ближайшее время намерено провести оперативное совещание по вопросу перевозки российских туристов, находящихся в данный момент в Шарм-эль-Шейхе и планирующих перелёт в Египет в указанный период. Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с ненадлежащим оказанием услуг авиакомпанией Red Wings.