Росавиация: Red Sea Airlines приостанавливает полёты в Москву с 8 по 17 сентября
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Об этом сообщили в Росавиации.
Отмечается, что ведомство в ближайшее время намерено провести оперативное совещание по вопросу перевозки российских туристов, находящихся в данный момент в Шарм-эль-Шейхе и планирующих перелёт в Египет в указанный период.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с ненадлежащим оказанием услуг авиакомпанией Red Wings.