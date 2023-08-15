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Бастрыкин поручил завести дело из-за ненадлежащего оказания услуг Red Wings

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с ненадлежащим оказанием услуг авиакомпанией Red Wings.
Бастрыкин поручил завести дело из-за ненадлежащего оказания услуг Red Wings
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале СК России.

Глава ведомства возложил ответственность за возбуждение дела на руководителя Западного МСУТ СК России Павла Выменца.

13 августа сообщалось, что рейс авиакомпании Red Wings из Антальи в Екатеринбург задерживается на сутки в связи с поломкой. Также рейс Red Wings из Екатеринбурга в Анталью вылетел после 37-часовой задержки 14 августа.

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