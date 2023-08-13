Рейс авиакомпании Red Wings из Антальи в Екатеринбург задерживается на сутки

Рейс авиакомпании Red Wings из Антальи в Екатеринбург задерживается уже на сутки, сообщила пассажирка рейса.

«Самолёт не вылетел по причине поломки, а поломка не устраняется, потому что нет деталей», — цитирует РИА Новости пассажирку.

Она рассказала, что сейчас туристы находятся в отеле.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Антальи, предварительное время вылета вчерашнего рейса — 19:30 13 августа.

В июле рейс авиаперевозчика Chengdu Airlines из китайского Харбина прибыл во Владивосток, что стало первым регулярным перелётом из Китая в Приморье с начала пандемии COVID-19.