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Рейс Red Wings из Екатеринбурга в Анталью вылетел после 37-часовой задержки

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Рейс авиакомпании Red Wings в Анталью вылетел из Екатеринбурга после 37-часовой задержки.
Рейс Red Wings из Екатеринбурга в Анталью вылетел после 37-часовой задержки
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Как пишет РИА Новости, это следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово.

«Согласно данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, рейс Red Wings WZ-3061 вылетел в 18:30 мск», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 23 пассажира отказались от полёта.

Ранее Росавиация сообщала, что авиакомпания Nordwind перевезёт на своих рейсах пассажиров задержанных рейсов Red Wings.

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