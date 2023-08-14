Рейс Red Wings из Екатеринбурга в Анталью вылетел после 37-часовой задержки
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- © Leonid Faerberg/Transport Photo Images
Как пишет РИА Новости, это следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово.
«Согласно данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, рейс Red Wings WZ-3061 вылетел в 18:30 мск», — сказано в сообщении.
Отмечается, что 23 пассажира отказались от полёта.
Ранее Росавиация сообщала, что авиакомпания Nordwind перевезёт на своих рейсах пассажиров задержанных рейсов Red Wings.