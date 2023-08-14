Росавиация: Nordwind перевезёт на своих рейсах пассажиров задержанных рейсов Red Wings

Авиакомпания Nordwind перевезёт на своих рейсах пассажиров задержанных рейсов Red Wings.

Об этом сообщает Росавиация.

«Авиакомпания Nordwind окажет содействие с вывозом пассажиров задержанных рейсов авиакомпании Red Wings из Антальи и Екатеринбурга», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Уточняется, что вылет из Екатеринбурга в Анталью планируется в 16:00 мск, из Антальи в Екатеринбург — в 23:15 мск.

Ранее «Известия» со ссылкой на пассажиров воздушного судна сообщили, что задерживавшийся самолёт с российскими туристами вернулся в Москву из Антальи.

Вечером 13 августа одна из пассажирок сообщала, что рейс авиакомпании Red Wings из Антальи в Екатеринбург задерживается уже на сутки из-за технической поломки.