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Росавиация: Nordwind перевезёт на своих рейсах пассажиров задержанных рейсов Red Wings

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Авиакомпания Nordwind перевезёт на своих рейсах пассажиров задержанных рейсов Red Wings.
Росавиация: Nordwind перевезёт на своих рейсах пассажиров задержанных рейсов Red Wings
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает Росавиация.

«Авиакомпания Nordwind окажет содействие с вывозом пассажиров задержанных рейсов авиакомпании Red Wings из Антальи и Екатеринбурга», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Уточняется, что вылет из Екатеринбурга в Анталью планируется в 16:00 мск, из Антальи в Екатеринбург — в 23:15 мск.

Ранее «Известия» со ссылкой на пассажиров воздушного судна сообщили, что задерживавшийся самолёт с российскими туристами вернулся в Москву из Антальи.

Вечером 13 августа одна из пассажирок сообщала, что рейс авиакомпании Red Wings из Антальи в Екатеринбург задерживается уже на сутки из-за технической поломки.

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