Застрявшие в Египте российские туристы будут вывезены рейсом Azur Air
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«Застрявшие в Египте пассажиры авиакомпании Red Sea Airlines будут вывезены в Москву рейсом авиакомпании Azur Air», — приводит РИА Новости заявление туроператора «Интурист».
Ранее египетская авиакомпания Red Sea Airlines сообщила о приостановке полётов в Москву с 8 по 17 сентября в связи с производственной необходимостью.
Позднее в АТОР заявили, что пассажирам отменённого из Египта рейса авиакомпании Red Sea продлили проживание в отеле.