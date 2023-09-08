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Застрявшие в Египте российские туристы будут вывезены рейсом Azur Air

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Российские туристы, которые не смогли вылететь в Россию из-за проблем у авиакомпании Red Sea, будут вывезены рейсом Azur Air.
Застрявшие в Египте российские туристы будут вывезены рейсом Azur Air
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Застрявшие в Египте пассажиры авиакомпании Red Sea Airlines будут вывезены в Москву рейсом авиакомпании Azur Air», — приводит РИА Новости заявление туроператора «Интурист».

Ранее египетская авиакомпания Red Sea Airlines сообщила о приостановке полётов в Москву с 8 по 17 сентября в связи с производственной необходимостью.

Позднее в АТОР заявили, что пассажирам отменённого из Египта рейса авиакомпании Red Sea продлили проживание в отеле.

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