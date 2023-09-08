Узнать больше

АТОР: пассажирам отменённого из Египта рейса Red Sea продлили проживание в отеле

Короткая ссылка
Пассажирам отменённого из Египта рейса авиакомпании Red Sea продлили проживание в отеле.
АТОР: пассажирам отменённого из Египта рейса Red Sea продлили проживание в отеле
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом сообщает АТОР со ссылкой на туроператора «Интурист».

«Пассажирам, находящимся в данный момент в Шарм-эль-Шейхе и ожидающим вылета домой, продлено проживание в отелях и будет предоставлен альтернативный вылет в Москву», — сообщили в «Интуристе».  

Ранее египетская авиакомпания Red Sea Airlines сообщила о приостановке полётов в Москву с 8 по 17 сентября в связи с производственной необходимостью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить