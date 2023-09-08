АТОР: пассажирам отменённого из Египта рейса Red Sea продлили проживание в отеле

Пассажирам отменённого из Египта рейса авиакомпании Red Sea продлили проживание в отеле.

Об этом сообщает АТОР со ссылкой на туроператора «Интурист».

«Пассажирам, находящимся в данный момент в Шарм-эль-Шейхе и ожидающим вылета домой, продлено проживание в отелях и будет предоставлен альтернативный вылет в Москву», — сообщили в «Интуристе».

Ранее египетская авиакомпания Red Sea Airlines сообщила о приостановке полётов в Москву с 8 по 17 сентября в связи с производственной необходимостью.