Богданов заявил, что Россия ценит поддержку спецоперации со стороны КНДР
«Мы высоко ценим твердую поддержку Пхеньяном осуществляемой Россией специальной военной операции... а также публичное осуждение корейским руководством главных разжигателей нынешнего конфликта — США и и коллективного Запада», — цитирует его ТАСС.
Богданов также выразил признательность за признание со стороны Северной Кореи независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также их вступление вместе с Запорожской и Херсонской областями в состав России.
Ранее посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль заявил, что полуостров становится горячей точкой из-за политики США.
Дипломат также подчеркнул, что КНДР следует политике «ядерным оружием на ядерное оружие» и ответа на противоборство со стороны США в регионе.
Кроме того, по словам посла, Северная Корея будет укреплять «боевое товарищество» с Россией в борьбе «против общего врага».