Богданов заявил, что Россия ценит поддержку спецоперации со стороны КНДР

В Москве ценят поддержку российской спецоперации на Украине со стороны Пхеньяна, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

«Мы высоко ценим твердую поддержку Пхеньяном осуществляемой Россией специальной военной операции... а также публичное осуждение корейским руководством главных разжигателей нынешнего конфликта — США и и коллективного Запада», — цитирует его ТАСС.

Богданов также выразил признательность за признание со стороны Северной Кореи независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также их вступление вместе с Запорожской и Херсонской областями в состав России.

Ранее посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль заявил, что полуостров становится горячей точкой из-за политики США.

Дипломат также подчеркнул, что КНДР следует политике «ядерным оружием на ядерное оружие» и ответа на противоборство со стороны США в регионе.

Кроме того, по словам посла, Северная Корея будет укреплять «боевое товарищество» с Россией в борьбе «против общего врага».