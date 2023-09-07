Посол КНДР заявил, что полуостров становится горячей точкой из-за политики США

Северная Корея становится одной из самых горячих точек из-за политики США, заявил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль.

«Сегодня Корейский полуостров становится одной из самых горячих точек, где порочный круг противостояния и напряжённости периодически повторяется из-за зверской враждебной политики США против КНДР», — цитирует его ТАСС.

Дипломат также подчеркнул, что КНДР следует политике «ядерным оружием на ядерное оружие» и ответа на противоборство со стороны США в регионе.

Ранее Хон Чхоль заявил, что Северная Корея будет укреплять «боевое товарищество» с Россией в борьбе «против общего врага».