Военный специалист объяснил решение США о поставке снарядов с ураном Украине
- AP
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Как отметил специалист, решение о поставках боеприпасов с обеднённым ураном на Украину связано с неудачами в ходе контрнаступления ВСУ. По его словам, у России такие снаряды тоже есть, но «мы их не применяем».
«Что касается ущерба для техники, я бы посомневался, потому что есть противодействие. А вот если мы подбиваем такую машину и в ней находится, допустим, 40 снарядов, то будет происходить заражение местности, и это игра в долгосрочную перспективу», — рассказал военный эксперт.
Он напомнил о применении бомб с обеднённым ураном в Югославии и Ираке, после чего был всплеск онкологических заболеваний и смертей.
Дандыкин подчеркнул, что вред от радиоактивного заражения местности очень большой.
Ранее стало известно о том, что популярный немецкий политик и член бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт раскритиковала решение о поставках боеприпасов с обеднённым ураном на Украину.
Накануне Соединённые Штаты объявили о поставках на Украину снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.