Военный специалист объяснил решение США о поставке снарядов с ураном Украине

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с RT объяснил, с чем связано решение США поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном.

Как отметил специалист, решение о поставках боеприпасов с обеднённым ураном на Украину связано с неудачами в ходе контрнаступления ВСУ. По его словам, у России такие снаряды тоже есть, но «мы их не применяем».

«Что касается ущерба для техники, я бы посомневался, потому что есть противодействие. А вот если мы подбиваем такую машину и в ней находится, допустим, 40 снарядов, то будет происходить заражение местности, и это игра в долгосрочную перспективу», — рассказал военный эксперт.

Он напомнил о применении бомб с обеднённым ураном в Югославии и Ираке, после чего был всплеск онкологических заболеваний и смертей.

Дандыкин подчеркнул, что вред от радиоактивного заражения местности очень большой.

Ранее стало известно о том, что популярный немецкий политик и член бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт раскритиковала решение о поставках боеприпасов с обеднённым ураном на Украину.

Накануне Соединённые Штаты объявили о поставках на Украину снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.