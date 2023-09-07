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Военный специалист объяснил решение США о поставке снарядов с ураном Украине

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Ангелина Шурпина
Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с RT объяснил, с чем связано решение США поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном.
Военный специалист объяснил решение США о поставке снарядов с ураном Украине
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Как отметил специалист, решение о поставках боеприпасов с обеднённым ураном на Украину связано с неудачами в ходе контрнаступления ВСУ. По его словам, у России такие снаряды тоже есть, но «мы их не применяем».

«Что касается ущерба для техники, я бы посомневался, потому что есть противодействие. А вот если мы подбиваем такую машину и в ней находится, допустим, 40 снарядов, то будет происходить заражение местности, и это игра в долгосрочную перспективу», — рассказал военный эксперт.

Он напомнил о применении бомб с обеднённым ураном в Югославии и Ираке, после чего был всплеск онкологических заболеваний и смертей.

Дандыкин подчеркнул, что вред от радиоактивного заражения местности очень большой.

Ранее стало известно о том, что популярный немецкий политик и член бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт раскритиковала решение о поставках боеприпасов с обеднённым ураном на Украину.

Накануне Соединённые Штаты объявили о поставках на Украину снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.

 

 

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