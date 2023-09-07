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Член бундестага осудила поставки боеприпасов с обеднённым ураном на Украину

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Популярный немецкий политик и член бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт раскритиковала решение о поставках боеприпасов с обеднённым ураном на Украину.
Член бундестага осудила поставки боеприпасов с обеднённым ураном на Украину
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Вместо того чтобы поставлять Украине урановые боеприпасы, необходимо, наконец, заключить компромиссный мир!» — написала она в Х (бывший Twitter).

Вагенкнехт сопроводила пост ссылкой на мирную инициативу, предложенную немецкими профессорами и генералом ВВС Германии в отставке.

6 сентября США объявили о поставках ВСУ снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о токсичности и опасности обеднённого урана для организма человека.

Также в ООН сообщили, что выступают против любого использования снарядов с обеднённым ураном.

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