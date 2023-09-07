В ЕП предложили включить поправку о поддержке Украины в резолюцию о бюджете

Комитет Европарламента по экономическим и валютным вопросам предложил внести поправки в проект резолюции об общем бюджете Евросоюза на 2024 финансовый год. В частности, там призвали оказывать поддержку Украине, пока продолжается вооружённый конфликт. С заключением комитета ознакомился RT.

Комитет ЕП по экономическим и валютным вопросам представил заключение, в котором предложил внести ряд поправок в резолюцию по европейскому бюджету на следующий финансовый год.

В одной из них ведомство призывает к тому, чтобы бюджет предусматривал поддержку Украины до тех пор, пока продолжается конфликт с Россией, а также способствовал восстановлению страны, в том числе через Фонд солидарности ЕС и Резервный фонд по оказанию чрезвычайной помощи.

При этом в комитете отметили, что создание специального механизма для Украины будет способствовать «реконструкции и модернизации страны», а также обеспечению доступа к средствам для интеграции беженцев.

Помимо этого, авторы поправок предложили добавить в резолюцию пункт о том, что граждане ЕС должны продолжать поддерживать антироссийские меры.

«Комитет... призывает сохранить поддержку европейскими гражданами действий, предпринимаемых против России, и других действий, необходимых для поддержки Украины», — подчёркивается в заключении.

Как считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, некоторые страны — члены ЕС уже не так охотно готовы финансово поддерживать Киев, однако их могут принудить к этому.

«Поправки показательны. Хотят ли все участники ЕС или нет, но им придётся раскошелиться и поддерживать Украину до полного разгрома и капитуляции ВСУ. Украина для Запада слишком важна как стратегический актив, чтобы просто так её слить. Борьба за неё идёт с середины 90-х годов, было потрачено колоссальное количество финансовых ресурсов и сил. Другой вопрос, будет ли Запад действительно заниматься восстановлением. Не факт», — рассказал политолог в беседе с RT.

По мнению Блохина, США и Великобритания продолжат оказывать давление на Евросоюз в вопросе финансирования Украины.

«Они будут представлять это дело под соусом экзистенциального вызова Западу и легко от поддержки Украины не откажутся. Помощь будет, но уже не так, как раньше, не по щелчку, а с неким скрипом», — добавил аналитик.

В конце августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о намерении Евросоюза создать фонд военного содействия Украине на 2024—2027 годы.

Ранее газета Financial Times сообщала, что финансирование военной поддержки Украины стало причиной сильных разногласий между странами внутри европейского объединения.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, неизвестно, как долго ЕС сможет оказывать финансовую помощь Киеву, потому что «экономика Европы в беде».